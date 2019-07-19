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    До Києва привезуть мощі Андрія Первозваного

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    До Києва привезуть мощі Андрія Первозваного

    Реліквії прибудуть в Україну 27 липня

    На святкування 1031-ї річниці хрещення України-Русі до Києва привезуть мощі святого апостола Андрія Первозваного та частинку древа Хреста Господнього. Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Facebook. 

    «Радий повідомити, що на святкування 1031-ї річниці хрещення України-Руси делегація від материнської Церкви Константинополя привезе мощі святого апостола Андрія Першозваного та частинку Древа Хреста Господнього», - написав він.

    Реліквії прибудуть в Україну 27 липня 2019 року о 16:00 в Михайлівський Золотоверхий монастир, а вже наступного дня перебуватимуть у Святій Софії під час урочистої Божественної літургії, після якої їх візьмуть у хресний хід.

    У понеділок, 29 липня, мощі знову будуть на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. Всі охочі зможуть їх побачити в кафедральному соборі до 18:00.

    Епіфаній подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за цінний дар на святкування.

    Як повідомлялося, 6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію

    А вже 9 січня у Стамбулі Томос підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату (фото).

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