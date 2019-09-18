До Києва завітала метеорологічна осінь



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У столиці метеорологічне літо розпочалось 13 травня і тривало 127 днів

Останнім літнім днем було 17 вересня, коли середньодобова температура перевищувала 15 градусів тепла

У Києві середньодобова температура повітря у середу, 18 вересня, опуститься нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до метеорологічної осені.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Як зазначається, останнім літнім днем було 17 вересня, коли середньодобова температура перевищувала 15 градусів тепла.

У столиці метеорологічне літо розпочалось 13 травня і завершилось 17-го вересня, тому загалом тривало 127 днів, тобто, більше чотирьох місяців. Протягом літа було 23 дні зі спекою вищою за 30 градусів тепла.

Метеорологи нагадують, що найдовше літо було в 2012 році - воно тривало 166 днів.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто, чотирьох місяців.

Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря серпня 2019 року у Києві склала 20,7 градусів, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму.