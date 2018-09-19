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    До кінця жовтня буде обмежено рух транспорту Північном мостом

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    На Північному мосту відбуваються ремонтні роботи - До кінця жовтня буде обмежено рух транспорту Північном мостом
    На Північному мосту відбуваються ремонтні роботи

    Дорожники проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття тротуару на Північному мосту через р. Дніпро

    З 20 вересня до 28 жовтня у Києві буде обмежено рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «З 05.00 год. 20.09.2018 до 28.10.2018 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття тротуару на Північному мосту через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться у повідомленні.

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    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, 19 вересня частково обмежено рух транспорту по Броварському проспекту у напрямку Броварів.

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    дороги ремонт Троєщина Київавтодор
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