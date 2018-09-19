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    Новини

    На Броварському проспекті очікується великий затор через ремонт

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    Дорожники проводять ремонтні роботи на Броварському проспекті - На Броварському проспекті очікується великий затор через ремонт
    Дорожники проводять ремонтні роботи на Броварському проспекті

    Сьогодні рух транспорту по Броварському проспекту обмежено

    У середу, 19 вересня, буде частково обмежено рух транспорту по Броварському проспекту у напрямку Броварів. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

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    «19 вересня у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на просп. Броварському (на ділянці від зупинки «Биківня 2» до межі з містом Бровари) у напрямку міста Бровари буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, у зв’язку з продовженням ремонту шляхопроводу на вул. Михайла Бойчука рух транспорту буде частково обмежено до 24 вересня.

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