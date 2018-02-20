До столичних пунктів обігріву завітали вже 137 людей
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Список та адреси пунктів обігріву у Києві
Із 23 лютого до міських пунктів обігріву звернулися 137 осіб. Загалом із початку зимового періоду і до сьогодні пунктами обігріву скористалися 965 осіб. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.
Рішення комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про продовження роботи пунктів обігріву прийняте 23 лютого у зв’язку з різким похолоданням (Протокол № 11 від 20.02.18). Так, за останні три доби температура повітря різко знизилась і вночі 25 лютого опустилася до позначки 16-18 градусів морозу.
«У всіх районах Києва розміщені 44 пункти обігріву, із яких 18 – працюють у цілодобовому режимі, інші – з 8:00 до 18:00. Вони працюватимуть до моменту, поки ситуація з погодними умовами не покращиться. Пункти обігріву – стаціонарні місця, де люди можуть відпочити, зігрітися, випити чаю, отримати долікарську допомогу, адже в пунктах є аптечки. Окрім того, ми тісно співпрацюємо з підрозділами патрульної поліції міста та медичними закладами, тому бригади швидкої допомоги чітко знають адреси пунктів і негайно виїжджають на виклик», – зазначив Роман Ткачук.
Він також зауважив, що за підтримки Товариства Червоного Хреста на місцях здійснюється збір теплих речей для обігріву всіх, хто цього потребує.
Інформація про розташування пунктів розміщена на офіційних сайтах КМДА, райдержадміністрацій, на дошках оголошень у територіальних центрах управлінь соціального захисту тощо.
Стаціонарні пункти обігріву населення,
що розміщені на території м. Києва у зимовий період 2018 р.
|
№
з\п
|
Адреса розташування
|
Найменування об’єкту
|
Відповідальні особи, телефон
|
Режим роботи
|
Голосіївський район
|
1
|
Вул. Тарасівська, 2
|
ЖЕД – 105
|
Директор Негода О. І.
Тел.: 234-55-00;
067-718-69-86
|
Пн-пт з 8.00 до 17.00
|
2
|
Вул. Касіяна, 8
|
ЖЕД – 107
|
Директор Нікітенко В. Ю.
Тел.: 250-30-37;
067-404-72-78
|
Пн-пт з 8.00 до 17.00
|
3
|
Вул. Академіка Заболотного, 20-А
|
ЖЕД – 109
|
Директор Притульський В. А.
Тел.: 526-11-11;
063-851-48-01
|
Пн-пт з 8.00 до 17.00
|
Дарницький район
|
4
|
Вул. А. Ахматової, 2-А
|
ЖЕД – 201
|
Начальник ЖЕД 201
Тимченко Наталія Дмитрівна
Тел.: 564-90-98
|
Цілодобово
|
5
|
Харківське шосе, 172-Б
|
ЖЕД – 203
|
Начальник ЖЕД 203
Плотнік Олександр Анатолійович
Тел.: 563-12-60
|
Цілодобово
|
6
|
Вул. Є. Харченка, 47
|
КП «Керуюча компанія по ОЖФ»
ЖЕД – 207
|
Начальник ЖЕД 207
Прядко Олександр Сергійович
Тел.: 564-71-30
|
Цілодобово
|
7
|
Вул. Вербицького, 9-І
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району
|
Керівник Центру
Переходько Галина Дмитрівна
Тел.: 563-99-80
|
Пн-пт з 9:00 до 18:00
|
Деснянський район
|
8
|
Вул. Беретті, 18
|
Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва
|
Зеленська Надія Іванівна
Тел.: 546-00-57;
067-549-55- 28
|
У цілодобовому режимі
|
9
|
Вул. Курчатова, 3-Б
|
ЖЕД-302
|
Пічка Оксана Андріївна
Тел.: 067-358 38 59
|
Пн-пт з 8.00 до 17.00
|
10
|
Вул. Сабурова, 3-А
|
ЖЕД-305
|
Пасінчук Андрій Володимирович
Тел.: 068-721-01-70
|
Пн-чт з 8.00 до 17.00
|
Дніпровський район
|
11
|
Вул. Рогозівська, 6
|
Київська міська клінічна лікарня № 11
|
Заступник головного лікаря з технічних питань
Пойда Сергій Васильович
Тел.: 568 99 28;
067-909 54 08
|
У цілодобовому режимі
|
12
|
Вул. Краківська, 13
|
Київська міська клінічна
лікарня № 2
|
Гринчук Микола Олександрович
Тел.: 292 60 31;
098 606 23 36
|Цілодобово
|
13
|
Русанівський бульвар, 4
|
Русанівське відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва
|
Рудковська Людмила Петрівна
Тел.: 512 00 35
Овдієнко Валентина Дмитрівна
Тел.: 295 18 50;
067 124 23 01
|
Цілодобово
|
14
|
Вул. Курнатовського,7-А, корпус 3
|
Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва
|
Тел. 512-00-35
|
Пн-чт із 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00
|
15
|
Вул. Березняківська, 6-А
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Березняківське»
|
Тел.: 550-63-00
|
Пн-чт із 9.00 до 17.30, п’ятниця з 9.00 до 16.00
|
Оболонський район
|
16
|
Вул. Йорданська, 7-А
|
Пункт обігріву № 1
Приміщення відділу оперативного реагування
|
Начальник відділу оперативного реагування Топчій М.В.
Тел.: 360-08-03;
067-913-39-33
|
Цілодобово
|
17
|
Вул. Попова, 1
|
Пункт обігріву № 2
ЖЕД №512
|
Начальник ЖЕД -№512 Скрипник В. І.
Тел.: 338-30-92;
096-572-98-41
|
Цілодобово
|
18
|
Вул. Джерельна, 3
|
Пункт обігріву № 3
ЖЕД № 515
|
Начальник ЖЕД-515, Зарічна Л.І.
Тел.: 338-30-98; 098-279-29-90
|
Цілодобово
|
Печерський район
|
19
|
Б-р Дружби Народів, 30/1
|
ЖЕД «Печерськжитло»
|
Начальник ЖЕД «Печерськжитло»
Пархоменко Сергій Олександрович
Тел.: 285-22-30;
097-913-88-87
|Цілодобово
|
20
|
Б-р Дружби Народів, 32-А
|
Відділення соціальної допомоги вдома № 2
|
Тел.: 284-81-44
|
Пн-пт із 8.30 до 17.00
|
21
|
Вул. Басейна, 5-А
|
ЖЕД «Хрещатик»
|
Начальник ЖЕД – Кравець Оксана Олександрівна
Тел.: 253-56-05;
234-62-87
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
22
|
Б-р Марії Приймаченко, 3
|
ЖЕД «Печерська брама»
|
Начальник ЖЕД – Колісник Микола Миколайович
Тел.: 286-26-91;
067-707-77-02
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
Подільський район
|
23
|
Вул. Світлицького, 35
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
Крикун Арсеній Євгенович
Тел.: 434-83-40
|
Цілодобово
|
24
|
Вул. Мостицька, 9
|
Травмпункт Подільського району м. Києва
|
Королик Ігор Михайлович
Тел.: 460-30-13
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
25
|
Вул. Хорива, 36
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
Крикун Арсеній Євгенович
Тел.: 425-21-35
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
26
|
Вул. Бестужева, 32
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району
|
Директор Центру:
Слабеняк Олена Петрівна
Тел.: 425-05-12
|
Пн-чт із 8.30 до 17.15; п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
27
|
Вул. Борисоглібська, 8/13
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Поділ»
|
Тел.: 463-79-94
|
Пн-чт із 8.30 до 17.15; п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
28
|
Вул. Кирилівська, 115/3
|
Відділення денного перебування «Поділ-Куренівка»
|
Тел. 468-41-69
|
Пн-чт із 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
29
|
Вул. Галицька, 13
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори»
|
Тел. 462-03-79
|
Пн-чт із 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
30
|
Вул. Мостицька, 14
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар»
|
Тел. 434-42-92
|
Пн-чт із 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
31
|
Вул. М. Гречка, 10-В
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Нивки»
|
Тел. 422-33-93
|
Пн-чт із 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
32
|
Пров. Бондарський, 19
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка»
|
Тел.: 432-77-07
|
Пн-чт із 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
33
|
Вул. Світлицького, 24-А
|
Філія відділення денного перебування «Виноградар»
|
Тел. 484-73-26.
|
Пн-чт із 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
Святошинський район
|
34
|
Вул. Жмеринська, 22-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (відділення по роботі з інвалідами))
|
Директор Булах Н.В.
Тел.: 405-92-75,
407-38-16
|
Цілодобово
Є банк одягу
|
35
|
Вул. Чорнобильська, 9.
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (відділення соціальної допомоги вдома №2)
|
Директор Булах Н. В.
Тел.: 405-92-75,
452-71-11
|
Цілодобово
Є банк одягу
|
36
|
Б-р Кольцова, 12
|
ТОВ ТД «Дніпро»
|
Тіщенко В. І.
Тел.: 276-81-14;
274-71-48
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
Солом’янський район
|
37
|
Вул. Солом’янська, 17
|
Приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні № 4
|
(Гол. лікар Мостепан Тетяна Володимирівна)
Відповідальна особа –
Максимова Ольга Михайлівна
Тел.: 249 78 56;
097-287-94-36
|
Цілодобово
|
38
|
Просп. Комарова, 3
|
Приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні № 6
|
(Гол. лікар Крижевський Вадим Віталійович)
Відповідальна особа –
Спорий Георгій Андрійович
Тел.: 497-79-49,
097-308-91-69
|
Цілодобово
|
39
|
Вул. Суздальська, 4/6
|
Будинок соціального піклування (нічного перебування)
|
Копатун Ірина Миколаївна
Тел.: 497-41-81
|
Цілодобово
|
40
|
Б-р В. Гавела, 83-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району
|
Тел.: 497-73-27
|
Пн-пт із 8.30 до 17.30
|
41
|
Вул. Волинська, 2
|
Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району
|
Тел.: 241-09-44
|
Пн-пт із 8.30 до 17.30
|
Шевченківський район
|
42
|
Вул. В. Сальського, 33
(площадка № 1)
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
Кривець Олена Леонідівна –
зав. відділенням
Тел.: 440-30-20
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
43
|
Вул. В. Василевської,
11-А (площадка № 2)
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
Відповідальна особа:
Дудік Людмила Іванівна – завгосп
Тел.: 236-50-56;
238-74-95
|
Цілодобово
|
44
|
Вул. Половецька, 14-16
(площадка № 3)
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
Зелінська Анна Геннадіївна
Тел.: 486-24-53
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00