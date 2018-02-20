До столичних пунктів обігріву завітали вже 137 людей

Список та адреси пунктів обігріву у Києві

Із 23 лютого до міських пунктів обігріву звернулися 137 осіб. Загалом із початку зимового періоду і до сьогодні пунктами обігріву скористалися 965 осіб. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.



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Список та адреси пунктів обігріву у Києві

Із 23 лютого до міських пунктів обігріву звернулися 137 осіб. Загалом із початку зимового періоду і до сьогодні пунктами обігріву скористалися 965 осіб. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.

Рішення комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про продовження роботи пунктів обігріву прийняте 23 лютого у зв’язку з різким похолоданням (Протокол № 11 від 20.02.18). Так, за останні три доби температура повітря різко знизилась і вночі 25 лютого опустилася до позначки 16-18 градусів морозу.

«У всіх районах Києва розміщені 44 пункти обігріву, із яких 18 – працюють у цілодобовому режимі, інші – з 8:00 до 18:00. Вони працюватимуть до моменту, поки ситуація з погодними умовами не покращиться. Пункти обігріву – стаціонарні місця, де люди можуть відпочити, зігрітися, випити чаю, отримати долікарську допомогу, адже в пунктах є аптечки. Окрім того, ми тісно співпрацюємо з підрозділами патрульної поліції міста та медичними закладами, тому бригади швидкої допомоги чітко знають адреси пунктів і негайно виїжджають на виклик», – зазначив Роман Ткачук.

Він також зауважив, що за підтримки Товариства Червоного Хреста на місцях здійснюється збір теплих речей для обігріву всіх, хто цього потребує.

Інформація про розташування пунктів розміщена на офіційних сайтах КМДА, райдержадміністрацій, на дошках оголошень у територіальних центрах управлінь соціального захисту тощо.

Стаціонарні пункти обігріву населення,

що розміщені на території м. Києва у зимовий період 2018 р.