До суду направлено справу щодо охоронця Медведчука, який побив журналістів

Матеріали відносно ще трьох охоронців виділені в окреме провадження

Київською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно працівника охоронного агентства за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми». Інцидент стався 7 листопада 2017 року біля VIP-терміналу аеропорту «Київ». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.



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Матеріали відносно ще трьох охоронців виділені в окреме провадження

Київською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно працівника охоронного агентства за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми». Інцидент стався 7 листопада 2017 року біля VIP-терміналу аеропорту «Київ». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Йдеться про охоронця лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука.

«Група осіб, котрі, як встановлено, є працівниками однієї з приватних охоронних компаній, вчиняли активні дії щодо перешкоджання журналістській діяльності знімальної групи програми «Схеми». Вказані дії вчинялися охоронцями, незважаючи на пред’явлені журналістами посвідчення, використання ними спецодягу та попередження про недопустимість перешкоджання представникам ЗМІ під час здійснення ними законної професійної діяльності», - сказано в повідомленні прокуратури.

В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею 171 Кримінального кодексу України, одному з охоронців оголошено про підозру та обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду.

Матеріали відносно інших осіб, які можуть бути причетними до вказаного правопорушення, виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Як повідомлялося, 7 листопада в аеропорту «Київ» біля VIP-терміналу стався напад на журналістів програми «Схеми» (проект «Радіо Свобода»).

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука. Проте їм завадили охоронці Медведчука: журналістів штовхали, били, відбирали камеру.

На початку грудня стало відомо, що чотирьом охоронцям лідера руху «Український вибір» підготували підозри у справі про напад на журналістів програми «Схеми».