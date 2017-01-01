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    Охоронцям Медведчука підготували підозри у справі нападу на журналістів

    Матеріали розслідування у справі нападу на журналістів передадуть до суду, ймовірно, у січні 2018 року
    Чотирьом охоронцям лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука підготували підозри у справі про напад на журналістів програми «Схеми». Про це повідомляє «Радіо Свобода». «Нами були проведені необхідні слідчі дії, опрацьоване відео. Ми направили чотири підозри в прокуратуру. Одну з них
    • Сьогодні, 00:18
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    <span>Журналісти &laquo;Схем&raquo;&nbsp;</span>
    Журналісти «Схем» 

    Матеріали розслідування у справі нападу на журналістів передадуть до суду, ймовірно, у січні 2018 року

    Чотирьом охоронцям лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука підготували підозри у справі про напад на журналістів програми «Схеми».

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «Нами були проведені необхідні слідчі дії, опрацьоване відео. Ми направили чотири підозри в прокуратуру. Одну з них погодили. Щодо трьох інших прокуратура визначається, яким об’ємом доказів буде доводитися провина осіб, яких ми вважаємо підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого статтею про «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

    Зараз визначаємося, що була група осіб, які перешкоджали. Бо там один як старший між ними керував діями інших», – повідомив заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції Руслан Дударець.

    Зазначається, що парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики на засіданні заслухав проміжні результати розслідування щодо нападу охоронців Медведчука.

    За словами першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури №9 Євгена Малого, матеріали розслідування передадуть до суду, ймовірно, у січні 2018 року.

    Як повідомлялося, напередодні в аеропорту «Київ» біля VIP-терміналу стався напад на журналістів програми «Схеми» (проект «Радіо Свобода»).

    Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука. Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

    Свобода напад розслідування
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