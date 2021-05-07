До суду передали справу банди, яка викрала київського бізнесмена

До злочинного угруповання входило п’ятеро осіб

Київські слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи, яка вчинила викрадення бізнесмена. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«До злочинного угруповання входило п’ятеро осіб. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - йдеться у повідомленні.

У липні минулого року на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі викрали чоловіка поблизу станції метрополітену «Дорогожичі» у Шевченківському районі столиці.

Оперативники разом зі співробітниками спецпідрозділу КОРД одразу розпочали спецоперацію визволення заручника, який виявився бізнесменом. Згодом правоохоронці затримали п’ятьох осіб, які викрали потерпілого та знущалися з нього.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили учасникам угруповання про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу.

Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом правоохоронці скерували до Шевченківського районного суду.