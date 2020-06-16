До суду скерована справа про рейдерське захоплення майна «Київського радіозаводу»



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Підприємець протиправно заволодів будівлею радіозаводу

На лаву підсудних сяде директор товариства, який привласнив будівлю

Київською прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора товариства за підозрою у протиправному захопленні майна ПАТ «Київський радіозавод» та легалізації злочинно набутих доходів.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Установлено, що директор товариства, яке на праві оренди користувалося приміщеннями ПАТ «Київський радіозавод», протиправно заволодів будівлею підприємства на підставі підробленого договору купівлі-продажу від 1999 року. Надалі незаконно привласнену будівлю підозрюваний вніс до статутного капіталу власного товариства, після чого перепродав її знайомому, тим самим вчинивши легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

За вчинене чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На будівлю, що стала об’єктом злочинних посягань, а також на майно підозрюваного накладено арешт.