До України приїхав культовий режисер Гай Річі

Наразі зірка Голлівуду перебуває в Києві

Титулований британський режисер Гай Річі, який екранізував історії про Шерлока Холмса та короля Артура, навідався до України. Наразі зірка Голлівуду перебуває в Києві. Про це повідомляють працівники одного зі столичних ресторанів столиці, куди завітав режисер. У соціальних мережах з’явились кілька знімків видатного Гая Річі, який радо



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Наразі зірка Голлівуду перебуває в Києві

Титулований британський режисер Гай Річі, який екранізував історії про Шерлока Холмса та короля Артура, навідався до України. Наразі зірка Голлівуду перебуває в Києві.

Про це повідомляють працівники одного зі столичних ресторанів столиці, куди завітав режисер.

У соціальних мережах з’явились кілька знімків видатного Гая Річі, який радо позував перед камерами з українськими прихильниками.

Режисер вбрав звичайні буденні речі, в яких складно його впізнати. Біла сорочка, чорні штани та коричнева куртка – такий буденний «лук» засвітив Гай Річі. Окрім цього, його обличчя прикрашає густа борода, тому впізнати Гая Річі вкрай складно.

«Гай Річі – несподіваний і крутий гість з’явився», – написав ресторатор Євген Гусовський.

Відомо, що режисер перебуває в Києві. Його мета візиту наразі невідома.