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    До уваги водіїв! Центр Києва перекрили до 85-х роковин Голодомору (список вулиць)

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    На низці вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - До уваги водіїв! Центр Києва перекрили до 85-х роковин Голодомору (список вулиць)
    На низці вулиць Києва буде обмежено рух транспорту

    У столиці сьогодні відбудуться державні заходи з нагоди 85-х роковин Голодомору

    У суботу, 24 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у Києві у зв’язку із проведенням державних заходів із нагоди 85-х роковин Голодомору. Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

    До закінчення державних заходів 24 листопада можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

    • вул. Лаврська (від вул. Цитадельної до алеї Героїв Крут);
    • алея Героїв Крут;
    • вул. Цитадельна (від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької);
    • вул. Трьохсвятительська;
    • вул. Михайлівська;
    • вул. Десятинна;
    • Михайлівська площа;
    • вул. Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Володимирської);
    • Паркова дорога;
    • вул. М. Грушевського (від вул. Садової до Кріпосного провулку);
    • площа Конституції
    Крім того, рух громадського транспорту на вул. Лаврській буде призупинено у період із 07:00 24 листопада до завершення державних заходів.

    Управління державної охорони України просить із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.

    Нагадаємо, 24 листопада відбудуться загальнодержавні жалобні заходи до 85-х роковин Голодомору. О 16:00 буде оголошена загальнодержавна хвилина мовчання, після якої українці вдома та у всьому світі запалюватимуть свічки пам’яті у себе на вікнах чи біля меморіалів голодомору.

    Як повідомлялося, ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу.

    В українському парламенті розпочала роботу виставка «Україна 1932-1933. Геноцид голодом», де зібрано багато унікальних архівних матеріалів та рідкісних фото, що розповідають про Голодомор 1932-1933 рр. 

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