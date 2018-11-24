До уваги водіїв! Центр Києва перекрили до 85-х роковин Голодомору (список вулиць)



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На низці вулиць Києва буде обмежено рух транспорту

У столиці сьогодні відбудуться державні заходи з нагоди 85-х роковин Голодомору

У суботу, 24 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у Києві у зв’язку із проведенням державних заходів із нагоди 85-х роковин Голодомору. Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

До закінчення державних заходів 24 листопада можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

вул. Лаврська (від вул. Цитадельної до алеї Героїв Крут);

алея Героїв Крут;

вул. Цитадельна (від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької);

вул. Трьохсвятительська;

вул. Михайлівська;

вул. Десятинна;

Михайлівська площа;

вул. Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Володимирської);

Паркова дорога;

вул. М. Грушевського (від вул. Садової до Кріпосного провулку);

площа Конституції

Крім того, рух громадського транспорту на вул. Лаврській буде призупинено у період із 07:00 24 листопада до завершення державних заходів.

Управління державної охорони України просить із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.

Нагадаємо, 24 листопада відбудуться загальнодержавні жалобні заходи до 85-х роковин Голодомору. О 16:00 буде оголошена загальнодержавна хвилина мовчання, після якої українці вдома та у всьому світі запалюватимуть свічки пам’яті у себе на вікнах чи біля меморіалів голодомору.

Як повідомлялося, ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу.

В українському парламенті розпочала роботу виставка «Україна 1932-1933. Геноцид голодом», де зібрано багато унікальних архівних матеріалів та рідкісних фото, що розповідають про Голодомор 1932-1933 рр.