До уваги водіїв! Центр Києва перекрили до 85-х роковин Голодомору (список вулиць)
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Розсилка
У столиці сьогодні відбудуться державні заходи з нагоди 85-х роковин Голодомору
У суботу, 24 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у Києві у зв’язку із проведенням державних заходів із нагоди 85-х роковин Голодомору. Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.
До закінчення державних заходів 24 листопада можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:
- вул. Лаврська (від вул. Цитадельної до алеї Героїв Крут);
- алея Героїв Крут;
- вул. Цитадельна (від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької);
- вул. Трьохсвятительська;
- вул. Михайлівська;
- вул. Десятинна;
- Михайлівська площа;
- вул. Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Володимирської);
- Паркова дорога;
- вул. М. Грушевського (від вул. Садової до Кріпосного провулку);
- площа Конституції
Управління державної охорони України просить із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.
Нагадаємо, 24 листопада відбудуться загальнодержавні жалобні заходи до 85-х роковин Голодомору. О 16:00 буде оголошена загальнодержавна хвилина мовчання, після якої українці вдома та у всьому світі запалюватимуть свічки пам’яті у себе на вікнах чи біля меморіалів голодомору.
Як повідомлялося, ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу.
В українському парламенті розпочала роботу виставка «Україна 1932-1933. Геноцид голодом», де зібрано багато унікальних архівних матеріалів та рідкісних фото, що розповідають про Голодомор 1932-1933 рр.