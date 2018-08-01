До уваги водіїв! На Північному мосту у бік Троєщини очікуються затори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Українські новини Північний міст у Києві

Дорожники проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Дніпро

З вечора середи, 1 серпня, до ранку четверга, 2 серпня, буде обмежено рух транспорту на Північному мосту у напрямку житлового масиву Троєщина. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 21.00 год. 01.08.2018 до 06.00 год. 02.08.2018 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, на сьогодні у місті завершуються ремонтні роботи на вулиці Ярославів Вал та на транспортній розв’язці на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила, де одночасно ремонтують 3 шляхопроводи та 4 підземних пішохідних переходи. Триває капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вулиці Кирилівської та вулиці Олени Теліги. Там, за словами мера, є невелике відхилення від графіка через надзвичайну ситуацію, спричинену стихією. Активно ведуться роботи на вулиці Алматинській та шляхопроводі на цій вулиці, вулицях Назарівській, Генерала Родимцева.