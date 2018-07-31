Кличко розповів, коли на дорогах столиці поменшає заторів



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Ремонт столичних доріг

Після ремонту Великої Окружної дороги і будівництва кільцевої дороги трафік у Києві поліпшиться

Після капітального ремонту Великої Окружної дороги зменшиться транспортне навантаження на центральні вулиці Києва, оскільки транзитні авто не їхатимуть центральними магістралями столиці. По це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будівництва шляхопроводу і розв’язки на окружній дорозі, на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської.

Основний проїзд на цій ділянці буде близько 2 кілометрів. Планом передбачено будівництво двох нових шляхопроводів, підземного пішохідного переходу, влаштування насипу земляного полотна, перекладення усіх комунікацій та інженерних мереж. Також передбачено озеленення навколишньої території.

«Київ – велике транзитне місто. Тому разом із ремонтом магістралей у самому місті ми маємо дбати і про транспортні розв’язки навколо столиці. Таким чином, ми поліпшимо трафік у місті й оптимізуємо рух транзитного автотранспорту, зокрема, великогабаритного. Щоб він не проїжджав центральними магістралями столиці», – підкреслив Кличко.

За його словами, нині виконані роботи з підготовки будівництва шляхопроводів через вул. Богатирську та через залізницю. Зроблено тунельну частину підземного пішохідного переходу. Розпочато влаштування насипу земляного полотна. Завершити всі роботи на об’єкті мають восени наступного року.

Також Кличко перевірив, як тривають роботи з капітальної реконструкції вулиці Сім’ї Кульженків. Після ремонту там з’явиться прямий виїзд на кільцеву дорогу, яка наразі будується. Це суттєво розвантажить площу Тараса Шевченка від автомобільного й особливо транзитного транспорту, зменшить кількість заторів на площі.

«Довжина ділянки, яку ми капітально оновлюємо, – два з половиною км. Проектом передбачено влаштування 4-х смуг руху. Повна заміна асфальтобетонного покриття. Воно буде тришарове. Прокладають тут і нову мережу дощової каналізації, облаштовують тротуари. Тут буде й оновлена мережа зовнішнього освітлення. Нові лампи, які ми встановлюємо, – економічні та більш ефективні. А це, насамперед, – безпека водіїв та пішоходів. Частину робіт уже виконано», – зазначив мер.

Кличко нагадав, що за попередніх два роки у Києві відремонтували понад 500 кілометрів доріг та проїздів. І, як мінімум, 300 кілометрів планують оновити цього року.

На сьогодні у місті завершуються ремонтні роботи на вулиці Ярославів Вал та на транспортній розв’язці на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила, де одночасно ремонтують 3 шляхопроводи та 4 підземних пішохідних переходи. Триває капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вулиці Кирилівської та вулиці Олени Теліги. Там, за словами мера, є невелике відхилення від графіка через надзвичайну ситуацію, спричинену стихією. Активно ведуться роботи на вулиці Алматинській та шляхопроводі на цій вулиці, вулицях Назарівській, Генерала Родимцева.