До Великодня малозабезпечені кияни отримають матеріальну допомогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розмір допомоги складає від 250 до 500 грн

Одноразову адресну матеріальну допомогу буде надано окремим категоріям соціально незахищених киян із нагоди святкування Великодня. Підписано відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації, про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда. Вона зауважила, що серед отримувачів допомоги, зокрема, і тимчасово внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані і постійно проживають у Києві.

За словами Хонди, розмір допомоги складає від 250 до 500 грн. Найбільша сума адресної виплати – 500 грн – призначена дітям-сиротам та дітям, над якими встановлено опіку чи піклування.

По 260 грн доплати одержать:

особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, яким держава виплачує соціальні пенсії;

особи-отримувачі соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

непрацюючі пенсіонери, розмір пенсії яких (із урахуванням добавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, встановлених законодавством) станом на 01.01.2019 не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

250 грн до Великодня передбачено для:

осіб, які одержують компенсації за надання соціальних послуг;

осіб, які одержують щомісячні компенсаційні виплати по догляду за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку;

осіб, які одержують щомісячну грошову допомогу на підставі проживання з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

Такі виплати від столичної держадміністрації профінансовані на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки».

Хонда зазначила, що особам, які одночасно належать до кількох із перерахованих категорій, виплатять одну допомогу – більшого розміру. А якщо набувач одноразової адресної соціальної допомоги не отримав кошти через причини, що не залежать від нього, або в разі смерті одержувача, матеріальну допомогу буде надано членам його родини.