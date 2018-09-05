Доходи бюджету Києва за півроку становлять майже 30 млрд грн



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Видаткова частина столичного бюджету за перше півріччя становить 23,3 млрд грн

На засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати заслухали інформацію про стан виконання столичного бюджету.

Відтак, виконання бюджету Києва за І півріччя 2018 року становить 23,3 мільярди гривень. По загальному фонду – 17,6 мільярдів, по спеціальному – 5,7 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Києва, порівняно з відповідним показником минулого року, збільшився на 3,8 мільярда гривень. Виконання річного плану, затвердженого Київською міською радою, становить 42,3%. Щодо спецфонду – тут виконання становить 30,8%.

«Загалом, планові видатки бюджету міста затверджено у сумі трохи більше 55 мільярдів гривень. Більшість коштів традиційно спрямовується на соціально-культурну сферу. Маю на увазі освіту, охорону здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культуру та мистецтво, спорт. У першому півріччі цього року сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету складала 73,6%. А це на майже на 5 мільярдів гривень більше рівня попереднього року», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

А от щодо виконання дохідної частини бюджету за перше півріччя – вона становить 28,9 мільярдів гривень. А це 99% до плану січня-червня.

Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету міста за цей період є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 49% до обсягу доходів загального фонду головного кошторису. І це без урахування субвенцій і дотацій з державного бюджету. На другому місці – місцеві податки і збори. Далі – земельний податок та орендна плата за землю. Надходження плати за землю складають 14% обсягу загального фонду бюджету.