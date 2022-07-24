Дорожники підлатали альтернативну дорогу від Чернігова до Києва (фото)

Проїзд дорогою Київ – Вишгород – Десна – Чернігів поліпшено

Для довезення життєво необхідних вантажів «Укравтодор» поліпшив проїзд альтернативним маршрутом від Чернігова до Києва - дорогу Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів. Шлях пролягає дорогами регіонального та територіального значення зі старим зруйнованим покриттям, яке так і не встигли повноцінно відремонтувати у 2022 році через повномасштабне вторгнення російських військ. Про це повідомляє «Укравтодор».

Зараз дорожники наносять розмітку на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

Раніше на цьому автошляху були збудовані два тимчасових об'їзди біля зруйнованих мостів. Далі провели аварійний ремонт покриття:

ямковий ремонт окремих вибоїн;

ліквідацію неглибоких пошкоджень пневмо-струменевим методом;

окремі аварійні ділянки накрили суцільним шаром асфальтобетону.

Далі дорожники пофарбують пішохідні переходи.

У Чернігівській області триває розмінування територій. У межах дорожнього покриття та в смугах відведення автомобільних доріг також можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.

Як повідомлялося, розпочалися роботи з відновлення підірваної раніше дамби в районі с. Демидів у Київській області.