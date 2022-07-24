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    Новини

    Дорожники підлатали альтернативну дорогу від Чернігова до Києва (фото)

    На дорозі нанесено нову розмітку - Дорожники підлатали альтернативну дорогу від Чернігова до Києва (фото)
    На дорозі нанесено нову розмітку
    фото: Укравтодор

    Проїзд дорогою Київ – Вишгород – Десна – Чернігів поліпшено

    Для довезення життєво необхідних вантажів «Укравтодор» поліпшив проїзд альтернативним маршрутом від Чернігова до Києва - дорогу Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів. Шлях пролягає дорогами регіонального та територіального значення зі старим зруйнованим покриттям, яке так і не встигли повноцінно відремонтувати у 2022 році через повномасштабне вторгнення російських військ. Про це повідомляє «Укравтодор».

    Зараз дорожники наносять розмітку на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

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    Дорожники підлатали альтернативну дорогу від Чернігова до Києва (фото)
    Дорожники підлатали альтернативну дорогу від Чернігова до Києва (фото)
    Дорожники підлатали альтернативну дорогу від Чернігова до Києва (фото)
    Дорожники підлатали альтернативну дорогу від Чернігова до Києва (фото)
    Дорожники підлатали альтернативну дорогу від Чернігова до Києва (фото)
    фото: Укравтодор

    Раніше на цьому автошляху були збудовані два тимчасових об'їзди біля зруйнованих мостів. Далі провели аварійний ремонт покриття:

    • ямковий ремонт окремих вибоїн;
    • ліквідацію неглибоких пошкоджень пневмо-струменевим методом;
    • окремі аварійні ділянки накрили суцільним шаром асфальтобетону.

    Далі дорожники пофарбують пішохідні переходи.

    У Чернігівській області триває розмінування територій. У межах дорожнього покриття та в смугах відведення автомобільних доріг також можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.

    Як повідомлялося, розпочалися роботи з відновлення підірваної раніше дамби в районі с. Демидів у Київській області.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Дорожники підлатали альтернативну дорогу від Чернігова до Києва (фото)