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    Новини

    На Київщині розпочалося відновлення підірваної дамби

    Військові підірвали дамбу в Козаровичах, щоб зупинити наступ окупантів - На Київщині розпочалося відновлення підірваної дамби
    Військові підірвали дамбу в Козаровичах, щоб зупинити наступ окупантів
    фото з відкритих джерел

    Для відновлення дамби було необхідно погодження військових

    Розпочинаються роботи з відновлення підірваної раніше дамби в районі с. Демидів у Київській області. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «Під час просування російських військ в Київській області недалеко від Демидова, у населеному пункті Вишгородського району підірвали дамбу. Це не дозволило окупантам просунутися у бік столиці», – розповів він.

    Після часткового руйнування захисної дамби і розлив річки Ірпінь значні площі громад сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі відчули на собі стихію води, а подекуди вимушені з нею жити у власному домі.

    За словами Тимошенка, для відновлення дамби було необхідно погодження військових.

    Він запевнив місцевих мешканців, що через 7-10 днів вода відступить. Тривають всі необхідні роботи і заходи.

    До слова, 29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів на Київщині. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

    На початку липня стартували роботи з відновлення зруйнованого мосту на трасі Київ – Іванків – Овруч поблизу села Демидів.

    14 липня було відновлено мостом через річку Ірпінь.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна річка Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    На Київщині розпочалося відновлення підірваної дамби