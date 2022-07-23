На Київщині розпочалося відновлення підірваної дамби

Для відновлення дамби було необхідно погодження військових

Розпочинаються роботи з відновлення підірваної раніше дамби в районі с. Демидів у Київській області. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Під час просування російських військ в Київській області недалеко від Демидова, у населеному пункті Вишгородського району підірвали дамбу. Це не дозволило окупантам просунутися у бік столиці», – розповів він.

Після часткового руйнування захисної дамби і розлив річки Ірпінь значні площі громад сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі відчули на собі стихію води, а подекуди вимушені з нею жити у власному домі.

За словами Тимошенка, для відновлення дамби було необхідно погодження військових.

Він запевнив місцевих мешканців, що через 7-10 днів вода відступить. Тривають всі необхідні роботи і заходи.

До слова, 29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів на Київщині. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

На початку липня стартували роботи з відновлення зруйнованого мосту на трасі Київ – Іванків – Овруч поблизу села Демидів.

14 липня було відновлено мостом через річку Ірпінь.