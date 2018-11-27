Дорожники в грудні затіяли ремонт на мосту Патона



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На мосту Патона ведуться ремонтні роботи

Рух на мосту Патона буде обмежено майже до Нового року

Рух на мосту ім. Патона у Києві буде обмежено з 28 листопада до 27 грудня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 28 листопада до 27 грудня 2018 року у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту з Русанівської набережної на Дніпровську набережну», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, з 9 листопада у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона було частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку з бульв. Дружби Народів на просп. Соборності.