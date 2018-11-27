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    Дорожники в грудні затіяли ремонт на мосту Патона

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    На мосту Патона ведуться ремонтні роботи - Дорожники в грудні затіяли ремонт на мосту Патона
    На мосту Патона ведуться ремонтні роботи

    Рух на мосту Патона буде обмежено майже до Нового року

    Рух на мосту ім. Патона у Києві буде обмежено з 28 листопада до 27 грудня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «З 28 листопада до 27 грудня 2018 року у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту з Русанівської набережної на Дніпровську набережну», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, з 9 листопада у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона було частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку з бульв. Дружби Народів на просп. Соборності.

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