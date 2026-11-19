У Бучанському районі на Київщині внаслідок російської дронової атаки було частково зруйновано приватний будинок. Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої жінки 1982 року народження. Про це у Telegram повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком»

За даними Ткаченка, ще одна людина – чоловік 1977 року народження – отримав порізи кінцівок та гостру реакцію на стрес, йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі оперативні служби.

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Рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та деблокували тіло загиблої з-під зруйнованих конструкцій будинку фото: ДСНС Київщини

За даними Київської ОВА, під час атаки російських безпілотників приватний житловий будинок пошкоджений у Броварському районі. Один чоловік дістав поранення нижніх кінцівок. У Фастівському районі пошкоджено чотири приватні будинки.

На місцях атаки працюють рятувальники та правоохоронці.

Зранку у КОВА повідомляли, що протягом останньої доби чотири жителі Вишгородського району були травмовані внаслідок атаки російських безпілотників, серед них одна дитина. Там також було пошкоджено 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний об'єкт. А у Фастівському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння.