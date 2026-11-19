Під ворожим ударом опинилися житлові будинки, автомобілі, підприємства та об’єкт енергетичної інфраструктури

У Київській області протягом останньої доби внаслідок чергової атаки російських ударних безпілотників зафіксовано руйнування у двох районах, поранення дістали четверо місцевих жителів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Усі постраждалі – мешканці Вишгородського району, серед них є одна дитина. Медики надали їм усю необхідну допомогу.

За останню добу під ворожим ударом опинилися житлові будинки, автомобілі, підприємства та об’єкт енергетичної інфраструктури. Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний об’єкт. У Фастівському районі зазнало пошкоджень одне приватне домоволодіння.

На місцях влучань та падіння уламків продовжують працювати профільні служби.

Нагадаємо, 18 листопада у Києві внаслідок російської атаки постраждала людина. У Печерському районі внаслідок влучання сталося загоряння на відкритій території недобудови.

Також увечері 18 листопада російська терористична армія атакувала обʼєкти енергетики на півдні Одещини. Фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів.