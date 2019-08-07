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    ДСНС: пожежу ангару на території птахофабрики на Київщині ліквідовано

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    <p>Пожежу ліквідовано на площі близько 2500 м кв</p> - ДСНС: пожежу ангару на території птахофабрики на Київщині ліквідовано

    Пожежу ліквідовано на площі близько 2500 м кв

    Фото: ДСНС

    З вогнем боролися 30 рятувальників, користуючись сімома пожежними машинами

    У Васильківському районі Київської області ввечері 7 серпня горів ангар птахофабрики «Ясенсвіт».

    Про це повідомляє пресцентр Державної служби із надзвичайних ситуацій.

    «7 серпня о 19:50 у с. Крушинка Васильківського району на території птахофабрики «Ясенсвіт» виникла пожежа ангару (попередньо порожній) на площі близько 2500 м кв», - йдеться у повідомленні.

    З вогнем боролися 30 рятувальників, користуючись сімома пожежними машинами.

    Зазначається, що наразі пожежу ліквідовано, жертв та потерпілих немає.

    Нагадаємо, 7-8 серпня у деяких районах Київської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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