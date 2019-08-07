ДСНС: пожежу ангару на території птахофабрики на Київщині ліквідовано
Пожежу ліквідовано на площі близько 2500 м кв
Фото: ДСНС
З вогнем боролися 30 рятувальників, користуючись сімома пожежними машинами
У Васильківському районі Київської області ввечері 7 серпня горів ангар птахофабрики «Ясенсвіт».
Про це повідомляє пресцентр Державної служби із надзвичайних ситуацій.
«7 серпня о 19:50 у с. Крушинка Васильківського району на території птахофабрики «Ясенсвіт» виникла пожежа ангару (попередньо порожній) на площі близько 2500 м кв», - йдеться у повідомленні.
З вогнем боролися 30 рятувальників, користуючись сімома пожежними машинами.
Зазначається, що наразі пожежу ліквідовано, жертв та потерпілих немає.
Нагадаємо, 7-8 серпня у деяких районах Київської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.