На Васильківській птахофабриці під Києвом спалахнула масштабна пожежа



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Пожежа на птахофабриці «Ясенсвіт» Фото: dtp.kiev

Стовпи густого диму піднімаються над декількома будівлями на території фабрики

Під Васильковим Київської області в середу, 7 серпня, на птахофабриці «Ясенсвіт» виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev

«Надзвичайна подія під Києвом: знову дуже сильно горить Васильківська птахофабрика», - йдеться в повідомленні.

На фото видно стовпи густого диму, що піднімаються над декількома будівлями на території фабрики.

Нагадаємо, 7-8 серпня у деяких районах Київської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.