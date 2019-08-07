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    На Васильківській птахофабриці під Києвом спалахнула масштабна пожежа

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    Пожежа на птахофабриці &laquo;Ясенсвіт&raquo; - На Васильківській птахофабриці під Києвом спалахнула масштабна пожежа
    Пожежа на птахофабриці «Ясенсвіт»
    Фото: dtp.kiev

    Стовпи густого диму піднімаються над декількома будівлями на території фабрики

    Під Васильковим Київської області в середу, 7 серпня, на птахофабриці «Ясенсвіт» виникла масштабна пожежа.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev

    «Надзвичайна подія під Києвом: знову дуже сильно горить Васильківська птахофабрика», - йдеться в повідомленні.

    На фото видно стовпи густого диму, що піднімаються над декількома будівлями на території фабрики.

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    На Васильківській птахофабриці під Києвом спалахнула масштабна пожежа
    На Васильківській птахофабриці під Києвом спалахнула масштабна пожежа
    На Васильківській птахофабриці під Києвом спалахнула масштабна пожежа
    На Васильківській птахофабриці під Києвом спалахнула масштабна пожежа
    На Васильківській птахофабриці під Києвом спалахнула масштабна пожежа

    Нагадаємо, 7-8 серпня у деяких районах Київської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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