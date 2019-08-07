На Васильківській птахофабриці під Києвом спалахнула масштабна пожежа
Пожежа на птахофабриці «Ясенсвіт»
Фото: dtp.kiev
Стовпи густого диму піднімаються над декількома будівлями на території фабрики
Під Васильковим Київської області в середу, 7 серпня, на птахофабриці «Ясенсвіт» виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє паблік dtp.kiev
«Надзвичайна подія під Києвом: знову дуже сильно горить Васильківська птахофабрика», - йдеться в повідомленні.
На фото видно стовпи густого диму, що піднімаються над декількома будівлями на території фабрики.
Нагадаємо, 7-8 серпня у деяких районах Київської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.