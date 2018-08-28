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    ДТП у центрі Києва: водій таксі заснув за кермом (відео)

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    Автомобіль врізався у рекламний щит на Басейній - ДТП у центрі Києва: водій таксі заснув за кермом (відео)
    Фото: Інформатор
    Автомобіль врізався у рекламний щит на Басейній

    В результаті аварії постраждав пасажир, який поспішав на поїзд

    У вівторок, 28 серпня, в Києві на вулиці Басейній, 19 сталася ДТП з постраждалими: Dacia Logan протаранив сітілайт.

    Аварія трапилася близько 6:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, водій Dacia таксував і віз пасажира на поїзд. Рухаючись у бік Бессарабської площі, водій заснув за кермом. Після чого автомобіль виїхав з проїжджої частини і врізався у рекламний щит.

    Від удару автомобіль відкинуло назад на проїжджу частину. В результаті аварії постраждав пасажир легковика. Його госпіталізували в лікарню. Він сильно вдарився об лобове скло головою.

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці ДТП встановлюються.

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    ДТП у центрі Києва: водій таксі заснув за кермом (відео)
    ДТП у центрі Києва: водій таксі заснув за кермом (відео)
    ДТП у центрі Києва: водій таксі заснув за кермом (відео)
    ДТП у центрі Києва: водій таксі заснув за кермом (відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 27 серпня на проспекті Перемоги у Києві зіткнулися 7 автомобілів.

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