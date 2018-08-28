На проспекті Перемоги у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП на проспекті Перемоги

У ДТП потрапили сім автомобілів

У понеділок, 27 серпня, на проспекті Перемоги у Києві зіткнулися 7 автомобілів. В результаті аварії утворився величезний затор у бік станції метро «Нивки».

Аварія сталася близько 21:15 за адресою проспект Перемоги, 80. Про це повідомляє Інформатор.

У ДТП потрапили Toyota Prado, Volkswagen Crafter, Honda Civic, Peugeot 407, Volkswagen Passat, Opel Omega, Toyota Land Cruizer. В аварії постраждала одна людина - пасажирка Opel. Її машина врізалася в Volkswagen, а далі в задню частину її машини влетів Land Cruizer. Дівчину госпіталізували з травмою ноги.

Решта учасників події отримали незначні травми.

За словами поліції, виною ДТП стало недотримання дистанції і порушення швидкісного режиму.

Як повідомлялося, 27 серпня на перетині вулиці Анни Ахматової і проспекту Петра Григоренка у Києві сталася аварія за участю автомобілів Dacia служби таксі Uber і Volkswagen Golf.