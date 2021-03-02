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    Двох київських чиновників затримано за вимагання хабара у бізнесмена

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    За отримання дозволу чиновники просили $8 тис - Двох київських чиновників затримано за вимагання хабара у бізнесмена

    За отримання дозволу чиновники просили $8 тис

    Фото з відкритих джерел

    Співробітники Деснянської райдміністрації просили гроші за встановлення електрозаправки

    Двох чиновників місцевої адміністрації, що вимагали $8 тис. за надання дозволу на розміщення зарядних станцій для електричних транспортних засобів, затримано на місці злочину. Про це повідомила прес-служба Київської прокуратури.

    «Начальник відділу контролю за благоустроєм та збереженням довкілля і начальник відділу з питань розвитку транспортної інфраструктури Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за участю посередника вимагали неправомірну вигоду в розмірі $8 тис. від представника підприємства за надання дозволу на розміщення зарядних станцій, призначених для зарядки електричних транспортних засобів у Деснянському районі», –сказано в повідомленні.

    Після отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі $4 тис. США трьох зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

    Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру і застосування стосовно них заходів.

    Раніше стало відомо, скільки службовців було притягнуто до відповідальності за корупційні злочини, скоєні у Київській області.

    Теги: США гроші
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