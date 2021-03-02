Двох київських чиновників затримано за вимагання хабара у бізнесмена

Співробітники Деснянської райдміністрації просили гроші за встановлення електрозаправки

Двох чиновників місцевої адміністрації, що вимагали $8 тис. за надання дозволу на розміщення зарядних станцій для електричних транспортних засобів, затримано на місці злочину. Про це повідомила прес-служба Київської прокуратури.

«Начальник відділу контролю за благоустроєм та збереженням довкілля і начальник відділу з питань розвитку транспортної інфраструктури Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за участю посередника вимагали неправомірну вигоду в розмірі $8 тис. від представника підприємства за надання дозволу на розміщення зарядних станцій, призначених для зарядки електричних транспортних засобів у Деснянському районі», –сказано в повідомленні.

Після отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі $4 тис. США трьох зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру і застосування стосовно них заходів.

Раніше стало відомо, скільки службовців було притягнуто до відповідальності за корупційні злочини, скоєні у Київській області.