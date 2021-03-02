Депутати, сільські голови і уповноважені особи: прокуратура Київської області перерахувала спійманих корупціонерів

З початку 2021 року вже зафіксовано 71 корупційне правопорушення

Всього на Київщині минулого року розглянуто 222 справи про корупцію

Минулого року судами Київської області за участі прокурорів розглянуто 222 справи щодо корупційних злочинів, у яких порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладення стягнення у виді штрафу. Як повідомляється на сайті Київської обласної прокуратури, загальна сума накладених штрафів становить 183 тис. грн.

Серед цих порушників: один депутат обласної ради, девʼять державних службовців, 73 депутати сільських, селищних, міських, районних рад, чотири селищних голови місцевого самоврядування та 37 інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Органи прокуратури комплексно реагують на правопорушення, пов’язані з корупцією. Тобто не обмежують свою роботу лише участю в судовому розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а й домагаються усунення наслідків, які ці порушення спричинили.

Як приклад, відділом забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції обласної прокуратури та Києво-Святошинською місцевою прокуратурою вживаються заходи щодо стягнення за рішенням суду з правопорушника коштів в розмірі 238 тис. грн., отриманих внаслідок вчинення корупційного адміністративного правопорушення.

З початку січня цього року Київською обласною прокуратурою виявлено 71 факт порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції». Ці матеріали скеровано до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції для вирішення питання щодо складання відповідних протоколів. Судом до відповідальності вже притягнуто 21 правопорушника.

Як повідомлялося раніше, до суду надійшла справа про фальсифікації виборів до Обухівської районної ради на одній із дільниць, обвинувачення в якій передʼявдено 14 членам дільничої виборчої комісії з села Киданівка.