Двох жителів Вишневого судитимуть за збут амфетаміну
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Чоловікам загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна
Судитимуть двох чоловіків, які незаконно зберігали та збували психотропну речовину амфетамін у м. Вишневе Київської області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.
«Києво-Святошинською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, стосовно двох жителів м. Вишневе, які за місцем власного проживання незаконно зберігали та збували психотропну речовину – амфетамін, а також незаконно зберігали вказану психотропну речовину для власного вживання», - йдеться у повідомленні.
Наразі обвинувачені утримуються під вартою у Київському слідчому ізоляторі.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.