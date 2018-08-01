Двох жителів Вишневого судитимуть за збут амфетаміну



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Чоловікам загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна

Судитимуть двох чоловіків, які незаконно зберігали та збували психотропну речовину амфетамін у м. Вишневе Київської області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.

«Києво-Святошинською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, стосовно двох жителів м. Вишневе, які за місцем власного проживання незаконно зберігали та збували психотропну речовину – амфетамін, а також незаконно зберігали вказану психотропну речовину для власного вживання», - йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувачені утримуються під вартою у Київському слідчому ізоляторі.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.