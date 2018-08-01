  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Двох жителів Вишневого судитимуть за збут амфетаміну

    • Розсилка
    Двох жителів Вишневого судитимуть за збут амфетаміну

    Чоловікам загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна

    Судитимуть двох чоловіків, які незаконно зберігали та збували психотропну речовину амфетамін у м. Вишневе Київської області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.

    «Києво-Святошинською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, стосовно двох жителів м. Вишневе, які за місцем власного проживання незаконно зберігали та збували психотропну речовину – амфетамін, а також незаконно зберігали вказану психотропну речовину для власного вживання», - йдеться у повідомленні.

    Наразі обвинувачені утримуються під вартою у Київському слідчому ізоляторі.

    Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

    Читайте також
    прокуратура суд Київщина наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ