Дзвін Пам’яті біля Міноборони пролунав сім разів



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У ранковому церемоніалі взяли участь родичі загиблих

Внаслідок підступної російської збройної агресії перестали битися серця мужніх захисників України, які героїчно захищали нашу країну від окупантів

Сьогодні, 24 листопада, на території Міністерства оборони України відбувся щоденний ранковий церемоніал вшанування військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули цього дня внаслідок російської збройної агресії на cході України в різні роки.

У ранковому церемоніалі взяли участь мати загиблого матроса Сергія Склезь, дружина солдата Віталія Горбатюка, дружина молодшого сержанта Андрія Фігурного, заступники Міністра оборони, представники структурних підрозділів оборонного відомства та Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці

Сьогодні, 24 листопада, Дзвін Пам’яті пролунав сім разів...

Внаслідок підступної російської збройної агресії перестали битися серця мужніх захисників України, які героїчно захищали нашу країну від окупантів.

24 листопада 2014 року Україна втратила п’ятьох своїх героїв. Це — капітан Будз Микола Юрійович, молодший сержант Оболєнцев Віктор Миколайович, матрос Склезь Сергій Анатолійович, солдат Стасюк Олег Степанович, солдат Степанець Андрій Миколайович.

24 листопада 2015 року загинув молодший сержант Фігурний Андрій Васильович. 24 листопада 2016 року — солдат Горбатюк Віталій Володимирович.

Зала пам’яті захисників України створена на вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам’яті та Стеллою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.