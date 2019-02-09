Дзвін пам’яті у Міноборони пролунав двадцять сім разів



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Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону

Присутні на церемонії вшанували пам’ять захисників України

Сьогодні, 9 лютого, на території Міністерства оборони України відбувся ранковий церемоніал вшанування військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули цього дня у різні роки та внаслідок російської збройної агресії на сході України. Про це інформує прес-служба оборонного відомства.

У заході на території Міністерства оборони України взяли участь рідні загиблих українських Героїв, бойові побратими, заступники міністра оборони України, офіцери та працівники структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці Київського гарнізону, курсанти та ліцеїсти навчальних закладів столиці, представники громадськості, пересічні мешканці та небайдужі громадяни.

Після завершення заходу заступники міністра оборони України провели зустріч з родичами та близькими загиблих військовослужбовців.

Присутні вшанували пам’ять захисників України, які ціною власного життя виборювали волю і незалежність нашої держави від російського окупанта.

Сьогодні, 9 лютого, Дзвін Пам’яті пролунав двадцять сім разів...

Цього дня у 2015 році перестали битися серця мужніх захисників, які героїчно захищали Україну:

Полковник Музика Артур Сергійович.

Полковник Павлов Ігор Миколайович.

Полковник Циганок Сергій Анатолійович.

Підполковник Василенко Святослав Вікторович.

Підполковник Недоводієв Микита Олександрович.

Майор Гуртов Олексій Анатолійович.

Старший лейтенант Білак Василь В’ячеславович.

Старший лейтенант Романчук Сергій Михайлович.

Старший сержант Панасюк Юрій Володимирович.

Старший сержант Плацинський Павло Янович.

Сержант Демчук Василь Гервасієвич.

Сержант Корота Євген Миколайович.

Сержант Лялевич Сергій Франсович.

Сержант Сухенко Сергій Михайлович.

Сержант Чорнобай Роман Богданович.

Молодший сержант Бердес Олександр Миколайович.

Молодший сержант Ковтун Сергій Леонтійович.

Молодший сержант Кравченко Олександр Анатолійович.

Молодший сержант Фролов Сергій Вікторович.

Старший солдат Грушко Роман Миколайови.

Старший солдат Козлов Юрій Вікторович.

Старший солдат Суліма Анатолій Володимирович.

Старший солдат Харитонюк Віталій Ігорович.

Солдат Балюк Михайло Борисович.

Солдат Катішов Віталій Федорович.

Солдат Руснак Дмитро Григорійович.

Солдат Совлич Роман Йосипович.

Вічна пам’ять Героям, які полягли в боях за нашу вільну, незалежну Україну! Вічна їм Слава!

Зала пам’яті захисників України створена на вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном пам’яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.

В середині Зали пам’яті, на спеціальному подіумі, розміщено Книгу пам’яті з іменами загиблих. Структура Книги побудована за принципом календаря: один розворот — один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки. Станом на зараз лише 32 розвороти (32 дні) залишаються порожніми. В усі інші дні Збройні Сили України несли бойові втрати.