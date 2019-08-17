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    Екологи б’ють на сполох: у Дніпрі коктейль з усієї таблиці Менделєєва

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    <p>У Дніпрі більшає водоростей через забруднення, а тому вода цвіте</p> - Екологи б’ють на сполох: у Дніпрі коктейль з усієї таблиці Менделєєва

    У Дніпрі більшає водоростей через забруднення, а тому вода цвіте

    Річка заростає водоростями і швидко міліє

    У Києві міліє головна водна артерія країни - Дніпро. Екологи нарахували 56 мілин, але це не кінець. Річка цвіте, забруднюється хімікатами і заростає надто швидкими темпами.

    На станції човнів, неподалік столичного мосту Патона, майже не видно води через латаття і водяний горіх. Активісти і екологи влаштували пресконференцію посеред річки, аби наочно продемонструвати проблеми Дніпра. Спікери - по коліна у воді, повідомляє ТСН.

    «Його (Дніпро. – Ред.) перегородили дамбами і він втратив течію. Річка не в змозі змити те, що в неї падає, коктейль з усієї таблиці Менделєєва. У Києві дві тисячі мийок, вода з яких разом з хімічними засобами стікає у Дніпро. Фосфати – добриво для водоростей. Дніпро цвіте», - каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. 

    Екологи прогнозують, що таких мілин буде більше. Мілини – це природній процес змішування піску. Якби ж не водна рослинність - вона їх фіксує. Рослин більшає через забруднення, а тому вода цвіте.

    Приміром, неподалік пам'ятника засновникам Києва теж мілина. Вздовж берега – зарості очерету. Ще три роки тому тут була річка, а зараз - берег.

    Про проблеми знають у КП «Плесо». Утім, кажуть, що щось вирішити не вповноважені. Дніпром опікується Державне водне агентство.

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