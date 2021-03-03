Екологи Київщини конфіскували 150 щиглів (фото)

Голова Держекоінспекції обіцяє випустити птахів на волю

У вівторок, 2 березня, Держекоінспекція Столичного округу отримала інформацію стосовно незаконного перевезення великої кількості щиглів з метою подальшого їх продажу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Андрій Мальований, голова Держекоінспекції України.

До слова, ці птахи охороняються Бернською конвенцією, відзначив він.

Справу про незаконне птахів збираються передати до правоохоронних органів

Сьогодні оперативна група Державної екологічної інспекції виїхала на місце, про яке йшлося у зверненні, та затримала браконьєрів. У порушників вилучили коробки, у яких знаходилося близько півтори сотні птахів.

Наразі конфіскованих щиглів тримають у Держекоінспекції в належних умовах. Близько 15:00 птахів планують випускати в їхнє середовище проживання. Це відбудеться поблизу кінно-спортивного клубу «Магнат» (вул., Липнева 1, с. Чубинське, Київська область).

Інспектори готують матеріали щодо цього порушення для їхнього спрямування в правоохоронні органи.

Рішення про заснування Бернської конвенції з охорони європейської фауни, флори, та природних місць перебування було ухвалено резолюцією Ради міністрів Ради Європи в 1976 році, вступила в силу з 1 січня 1982 року, Україна є учасником конвенції з 1996 року. Мета конвенції – охорона дикої флори і фауни та їхніх природних середовищ існування в межах Європи, особливо тих, охорона яких вимагає співробітництва декількох держав, а також сприяння такому співробітництву.

Як повідомлялося раніше, учора, 2 березня, рибоохоронний патруль вилучив у закладах торгівлі Ірпеня та Деснянського району Києва понад центнер риби без документів.