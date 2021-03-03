Екологи Київщини конфіскували 150 щиглів (фото)
Птахи знаходилися у кількох коробках
Голова Держекоінспекції обіцяє випустити птахів на волю
У вівторок, 2 березня, Держекоінспекція Столичного округу отримала інформацію стосовно незаконного перевезення великої кількості щиглів з метою подальшого їх продажу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Андрій Мальований, голова Держекоінспекції України.
До слова, ці птахи охороняються Бернською конвенцією, відзначив він.
Сьогодні оперативна група Державної екологічної інспекції виїхала на місце, про яке йшлося у зверненні, та затримала браконьєрів. У порушників вилучили коробки, у яких знаходилося близько півтори сотні птахів.
Наразі конфіскованих щиглів тримають у Держекоінспекції в належних умовах. Близько 15:00 птахів планують випускати в їхнє середовище проживання. Це відбудеться поблизу кінно-спортивного клубу «Магнат» (вул., Липнева 1, с. Чубинське, Київська область).
Інспектори готують матеріали щодо цього порушення для їхнього спрямування в правоохоронні органи.
Як повідомлялося раніше, учора, 2 березня, рибоохоронний патруль вилучив у закладах торгівлі Ірпеня та Деснянського району Києва понад центнер риби без документів.