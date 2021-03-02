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    Рибоохоронний патруль арештував на ринках Києва та Ірпеня центнер риби без документів

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    Будь-яка риба, що надходить у продаж, має мати документи про походження - Рибоохоронний патруль арештував на ринках Києва та Ірпеня центнер риби без документів

    Будь-яка риба, що надходить у продаж, має мати документи про походження

    Торгівля рибою невідомого походження йшла не тільки на стихійних ринках, але і в магазинах

    Останніми вихідними лютого під час рейду у місті Ірпінь та у Деснянському районі столиці було зафіксовано два випадки порушення природоохоронного законодавства. Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook.

    Зокрема близько 11 години в одному із магазинів в м. Ірпінь Київської області виявлено 80 кг коропа. При перевірці, громадянин не зміг надати рибпатрульним будь-які документи щодо законності походження водних біоресурсів (чеки, накладна, товарно-транвспортна накладна тощо).

    Наступного дня у Деснянському районі столиці зафіксовано аналогічне порушення. Громадянка збувала 15 кг коропа та 8 кг білого амура.

    На винних осіб оформлено протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КупАП. Відповідно до неї, порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

    За незаконний збут риби, занесеної до Червоної книги України, порушник має сплатити від 1 700 до 3 655 грн штрафу, а об’єкти тваринного світу конфісковуються.

    Як повідомлялося раніше, на березі річки Дністер у Могилів-Подільському районі затримали чоловіка, який незаконно наловив червонокнижної риби на 180 тисяч гривень.

    Теги: Київ торгівля документи Ірпінь браконьєр порушник
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