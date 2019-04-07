Екс-нардепа від «Батьківщини» спіймали п'яним за кермом



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За кермом Audi перебував екс-нардеп Ігор Скосар Фото: Еспресо

Колишній депутат мав всі ознаки алкогольного сп’яніння, що і підтвердив алкотестер

У неділю ввечері на Столичному шосе у Києві патрульні зупинили автомобіль Audi за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє «Еспресо», водій мав всі ознаки алкогольного сп’яніння, що і підтвердив алкотестер Драгер - 2.39 проміле.

«Чоловік, який сидів за кермом представився депутатом Верховної Ради, щоправда, минулого скликання. Ним було пред'явлено посвідчення на ім'я Ігоря Скоcара. На керманича складено протокол за керування у нетверезому стані», - пише ЗМІ.

Як відомо, у 2012 році Скоcар був обраний нардепом від «Батьківщини». Разом з регіоналами та комуністами став одним із 148 депутатів українського парламенту, які підписали продиктоване з Москви звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події на Волині 1942–1944 років.

У 2013 році вийшов з фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».