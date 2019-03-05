Екс-посадовець Київської ОДА в приміщенні для переселенців облаштував приватний табір



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Правоохоронцями були виявлені порушення з боку посадових осіб Київської обласної державної адміністрації

Справу щодо екс-керівника підрозділу Київської обласної державної адміністрації скеровано до суду

Оперативниками управління захисту економіки в Київській області Нацполіції були виявлені порушення з боку посадових осіб Київської обласної державної адміністрації під час використання коштів, виділених на створення соціального житла для внутрішньо переміщених сімей.

Кошти структурний підрозділ ОДА отримав у рамках реалізації проекту технічної допомоги Європейського союзу. Однак, ця допомога була використана не за призначенням. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Досудовим розслідуванням було встановлено, що кошти призначалися для проведення капітального ремонту приміщення, виділеного під соціальне житло. Замість цього, понад 7 мільйонів гривень були використані на ремонт та облаштування приміщень будівлі під приватний дитячій табір», - інформують правоохоронці.

Нерухомість було повернуто у державну власність.

Наразі досудове розслідування завершено. Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду.

Колишньому посадовцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.