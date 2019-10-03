  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екснардепка Богословська під Києвом потрапила у масштабну ДТП

    • Розсилка
    Інна&nbsp;<span>Богословська 3 жовтня потрапила в ДТП під Києвом</span> - Екснардепка Богословська під Києвом потрапила у масштабну ДТП
    Інна Богословська 3 жовтня потрапила в ДТП під Києвом

    Аварії сталися одночасно на двох сторонах траси

    Під Києвом у середу, 2 жовтня, екснардепка і кандидатка в президенти України Інна Богословська потрапила в ДТП на Обухівській трасі.

    Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «У мене ДТП. Негідники, які в ній винні, змилися... Хлопець, який ударив мене ззаду, - не винен, він врятував і мою, і свою машини...», - розповіла вона.

    Також Богословська оприлюднила відео з місця події, на якому видно, що в цей же час на зустрічній смузі сталася ще одна ДТП.

    «Я такого не бачила у своєму житті, щоб по дві сторони швидкісної траси на одному рівні були дві такі аварії. Стою в очікуванні поліції. Настрій зіпсовано, час витікає безглуздо, гроші на ремонт будуть чималі», - додала екснардепка.

    Згодом вона уточнила, що поліція прибула на місце ДТП рівно через три години.

    Своєю чергою її референт Дар’я Богач зазначила, що Богословська під час аварії не постраждала.

    ДТП машини Київщина поліція Інна Богословська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ