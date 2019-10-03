Екснардепка Богословська під Києвом потрапила у масштабну ДТП



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Інна Богословська 3 жовтня потрапила в ДТП під Києвом

Аварії сталися одночасно на двох сторонах траси

Під Києвом у середу, 2 жовтня, екснардепка і кандидатка в президенти України Інна Богословська потрапила в ДТП на Обухівській трасі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«У мене ДТП. Негідники, які в ній винні, змилися... Хлопець, який ударив мене ззаду, - не винен, він врятував і мою, і свою машини...», - розповіла вона.

Також Богословська оприлюднила відео з місця події, на якому видно, що в цей же час на зустрічній смузі сталася ще одна ДТП.

«Я такого не бачила у своєму житті, щоб по дві сторони швидкісної траси на одному рівні були дві такі аварії. Стою в очікуванні поліції. Настрій зіпсовано, час витікає безглуздо, гроші на ремонт будуть чималі», - додала екснардепка.

Згодом вона уточнила, що поліція прибула на місце ДТП рівно через три години.

Своєю чергою її референт Дар’я Богач зазначила, що Богословська під час аварії не постраждала.