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    Епіфаній звершив заупокійний чин на могилі фундатора незалежної української церкви

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    Епіфаній почав служіння з подяки своїм першим отцям - Епіфаній звершив заупокійний чин на могилі фундатора незалежної української церкви
    Епіфаній почав служіння з подяки своїм першим отцям
    Фото: Ярослава Міщенко / Facebook

    Володимир І два роки очолював незалежну українську церкву

    Перед початком інтронізації блаженніший Епіфаній і духовенство відслужив заупокійний чин на могилі першого патріарха Володимира Романюка. Про це повідомила журналіст Ярослава Міщенко.

    «Світла печаль і світлий вчинок. Почати служіння з подяки своїм першим отцям», - відзначила вона у Facebook.

    Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир І — український православний релігійний діяч, богослов, патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ Київського патріархату (1993—1995).

    Був одним із фундаторів УПЦ Київського патріархату (заснована у червні 1992).

    Після смерті патріарха Мстислава став місцеблюстителем Патріаршого престолу (14 червня 1993) із возведенням у сан митрополита.

    На Всеукраїнському Православному Соборі 21 жовтня 1993 року обраний Патріархом (інтронізований 24 жовтня у Софійському соборі).

    Помер Володимир від четвертого інфаркту — з дев'ятнадцяти місяців свого патріаршества майже сім провів у лікарні (наслідок 17 років ув'язнення в радянських концтаборах).

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