Гаражі, МАФи, атракціони: за тиждень у Києві демонтовано 30 незаконних споруд (фото)



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Незаконні тимчасові споруди прибирають комунальники та самі власники

За минулий робочий тиждень (з 8 по 12 липня) у Києві було прибрано 30 незаконних тимчасових споруд. Демонтажні робот проводилися комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС, які на вимогу комунальників самостійно демонтували свої об’єкти. Про це повідомив в.о. директора КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

Так, було демонтовано:

1 павільйон на просп. Перемоги, 123

1 павільйон на вул. Ломоносова, 59

1 павільйон на просп. Перемоги, 28/1

2 незаконні холодильники на просп. Науки, 1/2

1 павільйон на вул. Вишгородській, 44

1 павільйон на просп. Генерала Ватутіна, 10

1 павільйон на просп. Т. Бандери, 23

1 павільйон на вул. Мілютенка, 40/16

1 павільйон на просп. Науки, 102

1 всесезонний майданчик на вул. Кирилівській, 122

1 павільйон на просп. Григоренка, 15

5 незаконних гаражів на вул. Тургенівській, 34

1 лавка-автопричеп вул. Малоземельній, 13-б

1 покинуте авто на вул. Уманській, 25

1 лоток-штендер на просп. Науки, 1/2

1 незаконна огорожа на бул. Т. Шевченка, 11-а

1 павільйон на просп. Перемоги, 28/20

1 атракціон на просп. П. Тичини, 18-в

1 павільйон на вул. С. Стальського, 22/10

1 покинуте авто на просп. Перемоги, 66

1 лавка-автопричеп на вул. В. Гетьмана, 6

1 павільйон на вул. Малоземельній, 13-б

2 лавки-автопричепи на просп. Генерала Ватутіна, 10

1 покинуте авто на просп. П. Тичини, 22-а.

Як повідомлялося, нещодавно комунальні служби столиці очистили підземний перехід під Шулявським шляхопроводом від торгівлі.