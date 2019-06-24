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    Перехід під Шулявкою очистили від стихійної торгівлі (фото)

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    Торгові точки у підземному переході прибрали - Перехід під Шулявкою очистили від стихійної торгівлі (фото)
    Торгові точки у підземному переході прибрали
    Фото: Дмитро Білоцерковець, Facebook

    Демонтаж МАФів на Шулявці розпочався ще взимку цього року

    Комунальні служби столиці очистили підземний перехід під Шулявським шляхопроводом від торгівлі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

    «Комунальники нарешті очистили підземний перехід під Шулявкою від торгових точок. На жаль, кожен такий процес вимагає значних бюрократичних дій. Тепер основне завдання балансоутримувача - навести лад в переході», - написав Білоцерковець.

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    Перехід під Шулявкою очистили від стихійної торгівлі (фото)
    Перехід під Шулявкою очистили від стихійної торгівлі (фото)
    Перехід під Шулявкою очистили від стихійної торгівлі (фото)
    Перехід під Шулявкою очистили від стихійної торгівлі (фото)
    Фото: Дмитро Білоцерковець, Facebook

    Нагадаємо, у лютому 2019 року комунальне підприємство «Київблагоустрій» провело демонтаж торгівельного ряду з ролетів на вул. О. Довженка, 1в, біля станції метро «Шулявська». Всього демонтовано близько двадцяти ролетів.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби»

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

    Наразі старий міст повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик і почали монтувати.

    23 червня металоконструкції прогонів нового Шулявського шляхопроводу було перевезено через проспект Перемоги на вулицю Довженка.

    Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

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