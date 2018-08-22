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    Газ, вибухи і виламаний паркан: на будівництві у Києві сталися сутички (фото, відео)

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    Місце конфлікту на будівництві на вул. Жилянській, 68 - Газ, вибухи і виламаний паркан: на будівництві у Києві сталися сутички (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Місце конфлікту на будівництві на вул. Жилянській, 68

    На місці будівництва будинку на Жилянській відбулися сутички з охороно

    У вівторок, 21 серпня, в Києві на вулиці Жилянській, 68 сталися сутички на місці будівництва нового будинку.

    Не обійшлося і без перцевого газу. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповів представник штабу оборони Києва Петро Михайленко, будинок будується незаконно. Існує постанова суду, згідно з якою заборонено проводити будівельні роботи і продавати нові квартири. Однак це розпорядження не виконується.

    Активісти в знак протесту ламали паркани. Крім цього, вони частково перекрили рух по вулиці Жилянській. Чоловіки постійно ходили по пішохідному переходу.

    Через деякий час відбулися сутички з охороною, яка стежить за порядком на будівництві. Пролунав вибух, імовірно це був вибуховий пакет. Одному з чоловіків, який знімав те, що відбувається, розбили мобільний телефон.

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    Газ, вибухи і виламаний паркан: на будівництві у Києві сталися сутички
    Газ, вибухи і виламаний паркан: на будівництві у Києві сталися сутички
    Газ, вибухи і виламаний паркан: на будівництві у Києві сталися сутички
    Газ, вибухи і виламаний паркан: на будівництві у Києві сталися сутички
    Фото: Інформатор

    Коли частини забору було вирвано, люди, через зазори, намагалися один одного зачепити, щоб почати бійку. В результаті був розпилений газ, який вразив охорону, поліцейських, активістів та журналістів.

    На місці чергувала поліція, але активних дій з її боку не було.

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