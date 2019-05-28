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    Гендиректор товариства продав незаконно намитого піску на понад 12 млн грн

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    Гендиректор товариства продав незаконно намитого піску на понад 12 млн грн

    Директор підприємства організував незаконний намив піску з річки Дніпро

    За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 слідчими Деснянського Управління поліції в Києві повідомлено про підозру генеральному директору товариства, який організував незаконний намив та подальший незаконний збут піску. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

    «Установлено, що вказаний керівник підприємства упродовж 2017 року незважаючи на відсутність дозвільних документів, під виглядом розчищення ділянок Канівського водосховища, незаконно здійснив роботи з гідротехнічного намиву та подальшої реалізації ґрунтово-піщаної суміші (піску) з річки Дніпро загальним об’ємом майже 600 тис. тонн та загальною вартістю понад 12,5 млн грн», - розповіли в прокуратурі.

    Дії посадовця кваліфіковано за ч.1 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України (незаконне заволодіння землями водного фонду та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Гендиректору загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

    Досудове розслідування триває.

    До слова, прокуратурою Києва спільно з поліцією та СБУ затримано голову сільської ради одного із сіл Бориспільського району під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів США. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури. Сільський голова вимагав хабар за погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

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