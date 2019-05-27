Під Києвом сільського голову затримано на хабарі у $3 тис. (фото)



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Фото: Прокуратура Києва

Сільський голова вимагав хабар за погодження проекту землеустрою

Прокуратурою міста Києва спільно з поліцією та СБУ затримано голову сільської ради одного із сіл Бориспільського району під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів США. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Сільський голова вимагав хабар за погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

Його дії інкриміновано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою), яка передбачає кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у квітні прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням поліції Києва викрито посадову особу комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на одержанні неправомірної вигоди від громадянина.