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    Глава «Київоблгазу» Дронов привітав колег з днем нафтогазової промисловості

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    Голова правління &laquo;Київоблгазу&raquo; Дмитро Дронов:&nbsp;Робота фахівців газорозподільної галузі вимагає неабиякого професіоналізму, самовідданості і витримки - Глава «Київоблгазу» Дронов привітав колег з днем нафтогазової промисловості
    Голова правління «Київоблгазу» Дмитро Дронов: Робота фахівців газорозподільної галузі вимагає неабиякого професіоналізму, самовідданості і витримки

    «У непростих соціально-економічних умовах, навіть під час пандемії ми не припиняємо працювати цілодобово»

    Голова правління «Київоблгазу» Дмитро Дронов заявив, що робота фахівців газорозподільної галузі вимагає неабиякого професіоналізму, самовідданості і витримки.

    «У непростих для нашої країни соціально-економічних умовах, навіть під час пандемії ми не припиняємо працювати цілодобово. Аварійні газові служби завжди готові до виїзду на виклик. Безпека споживачів є головним пріоритетом! Наше завдання  безаварійне і безперебійне постачання газом. Робота фахівців газорозподільної галузі вимагає неабиякого професіоналізму, самовідданості і витримки. Я вдячний всім, хто залишається вірним собі, своїй професії і свого покликання. Нехай свято подарує вам радість і гордість за вибраний життєвий шлях!», – написав він.

    В YouTube компанія опублікували вітальний ролик, в якому говориться, що співробітники галузі працюють 24/7, щоб забезпечувати безпеку кожного споживача газу.

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