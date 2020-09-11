Глава «Київоблгазу» Дронов привітав колег з днем нафтогазової промисловості

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Голова правління «Київоблгазу» Дмитро Дронов: Робота фахівців газорозподільної галузі вимагає неабиякого професіоналізму, самовідданості і витримки

«У непростих соціально-економічних умовах, навіть під час пандемії ми не припиняємо працювати цілодобово»

Голова правління «Київоблгазу» Дмитро Дронов заявив, що робота фахівців газорозподільної галузі вимагає неабиякого професіоналізму, самовідданості і витримки.

«У непростих для нашої країни соціально-економічних умовах, навіть під час пандемії ми не припиняємо працювати цілодобово. Аварійні газові служби завжди готові до виїзду на виклик. Безпека споживачів є головним пріоритетом! Наше завдання безаварійне і безперебійне постачання газом. Робота фахівців газорозподільної галузі вимагає неабиякого професіоналізму, самовідданості і витримки. Я вдячний всім, хто залишається вірним собі, своїй професії і свого покликання. Нехай свято подарує вам радість і гордість за вибраний життєвий шлях!», – написав він.

В YouTube компанія опублікували вітальний ролик, в якому говориться, що співробітники галузі працюють 24/7, щоб забезпечувати безпеку кожного споживача газу.