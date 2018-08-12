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    Голий молодий чоловік випав з балкона у Києві

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    Балкон, з якого, вірогідно, випав чоловік - Голий молодий чоловік випав з балкона у Києві
    Фото: kiev.informator.ua
    Балкон, з якого, вірогідно, випав чоловік

    Чоловік був в неадекватному стані і повністю без одягу

    У неділю, 12 серпня, в Києві на вулиці Ігоря Турчина, 15 чоловік випав з вікна балкона. Його госпіталізували в лікарню. Все сталося близько 6:10.

    За словами патрульних, потерпілий хлопець стверджує, що йому 18 років, однак виглядає він набагато старше. Попередньо, він випав з балкона четвертого поверху.

    Прибулі на місце медики, виявили на алеї під під'їздом голого молодого чоловіка. Він знаходився в неадекватному стані і повністю без одягу. Потерпілому надали першу допомогу на місці і госпіталізували в лікарню.

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    Голий молодий чоловік випав з балкона у Києві
    Голий молодий чоловік випав з балкона у Києві
    Голий молодий чоловік випав з балкона у Києві
    Голий молодий чоловік випав з балкона у Києві

    Попередньо, у хлопця перелом руки і припущення травми хребта. Подробиці події з'ясують правоохоронці. На місці працювала патрульна поліція і медики.

    Джерело: Інформатор

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