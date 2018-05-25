Голова Держкіно виграв суд у НАЗК

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Пилип Іллєнко у суді

Раніше голова Держкіно заявляв, що НАЗК запустило процедуру його звільнення

Печерський районний суд Києва закрив справу проти голови Державного агентства з питань кіно Пилипа Іллєнка за протоколом Національного агентства з питань запобігання корупції у зв’язку з відсутністю складу правопорушення. Про це Пилип Іллєнко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Печерський суд м. Києва розглянув по суті справу за протоколами про нібито корупційні правопорушення, складеними НАЗК щодо мене. Справу закрито у зв‘язку із відсутністю складу правопорушення! Тепер чекаю на вибачення з боку представників НАЗК! Сподіваюсь, що вибачатися вони будуть так само публічно, як паплюжили мою репутацію», - зазначив він.

Іллєнко також додав, що 10 травня НАЗК програло справу і щодо заступника голови Держкіно Сергія Неретіна.



Нагадаємо, раніше голова Держкіно заявляв, що НАЗК запустило процедуру його звільнення. Він також надав НАЗК свої пояснення щодо виплати премій начальнику відділу Держкіно.

«Відвідав Національне агентство з питань запобігання корупції, куди мене запросили дати пояснення щодо виплати премій начальнику відділу Держкіно Марії Іллєнко. Нагадаю, Марія Іллєнко працює в Держкіно з 1997 року, а на посаді начальника відділу — з жовтня 2011 року... Всі премії отримані Марією Іллєнко, а це всього 26755 грн. в 2016 році й 39286 грн. в 2017 році (разом з нарахованими податками) виплачувалися їй на рівні з іншими працівниками Держкіно”, — написав П.Іллєнко.

Він додав, що вивчивши протоколи про адміністративні правопорушення, складені НАЗК, то не виявив у них будь-яких доказів «порушення мною чинного законодавства щодо державної служби та запобігання корупції, адже всі аргументи НАЗК зводяться до того, що ніби то я перебуваю з Марією Іллєнко у сімейних відносинах».

«Закон України «Про запобігання корупції» не відносить двоюрідних братів та сестер до категорії близьких осіб та членів сім’ї і, відповідно, не встановлює будь-яких обмежень щодо їх роботи на державній службі... Я не тримався і не тримаюсь за посаду, але склавши сьогодні саме два протоколи про адміністративне правопорушення замість одного (хоча по факту може йтися про одне можливе порушення) НАЗК фактично запустило процедуру незаконного звільнення мене з Державного агентства України з питань кіно», — резюмував Іллєнко.