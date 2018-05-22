Головний ревізор-податківець Київщини погорів на хабарі

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Головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Київській області вимагав та одержав від підприємця 17400 грн

Генпрокуратурою спільно з Нацполіцією та Службою безпеки України під час одержання хабара затримано податківця Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області. Про це повідомила прес-служба ГПУ.

«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за оперативного супроводження Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), в порядку ст. 208 КПК України, після одержання неправомірної вигоди, затримано службову особу ГУ ДФС в Київській області», - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Київській області, використовуючи своє службове становище, вимагав та одержав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 17 400 грн, шляхом перерахування на вимогу посадовця грошових коштів на розрахунковий рахунок підконтрольного йому суб’єкта господарської діяльності, за вчинення в інтересах підприємця дій, спрямованих на невідображення в акті перевірки усіх виявлених порушень та ненарахування в повному обсязі штрафних санкцій, які необхідно було б сплатити до бюджету за результатами перевірки діяльності підприємця.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на хабарі старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з районних управлінь Національної поліції Київської області.