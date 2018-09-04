Горе-матір, яка вдарила ножем сина, арештовано без права на заставу



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Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення

Киянці, яка під час сварки нанесла ножове поранення 7-річному сину, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Нагадаємо, що 2 вересня, перебуваючи у власній квартирі на вул. Ніколаєва у Деснянському районі столиці, 37-річна киянка у стані алкогольного сп’яніння нанесла 7-річному хлопчику удар ножем в область грудної клітини. В результаті дитина отримала проникаюче поранення діафрагми та була госпіталізована до лікарні.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

За вчинене жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.