Грип не полишає Київ: за тиждень 9,5 тис. хворих



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Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності на грип та ГРВІ знизився на 1,3%

У Києві за 15-й тиждень цього року показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 321,4 та є нижчим епідемічного порогу на 62,5%. Загалом зареєстровано 9 525 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності знизився на 1,3%. Зокрема, захворіло 6139 дітей та 3386 дорослих. Захворюваність школярів лишилась на рівні попереднього тижня (зареєстровано 2392 випадки). До закладів охорони здоров’я госпіталізували 132 особи, із них 120 дітей.

Як нагадав Поворозник, із початку епідсезону щеплено проти грипу 35 053 особи, з яких 9306 – діти.

Епіднагляд за грипом та ГРІІ продовжується.

Як повідомлялося, в Україні за тиждень з 1 по 7 квітня внаслідок грипу померли четверо людей, у тому числі одна дитина. Загалом з жовтня 2018 року грип забрав життя 59 людей, з них - 12 дітей.