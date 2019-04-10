Від грипу за перший тиждень квітня померли четверо українців



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З жовтня 2018 року грип забрав життя 59 людей в Україні

В Україні за тиждень, з 1 по 7 квітня, внаслідок грипу померли четверо людей, у тому числі одна дитина. Загалом з жовтня 2018 року грип забрав життя 59 людей, з них - 12 дітей. Про це повідомляє ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

«За звітний тиждень зареєстровано чотири летальні випадки унаслідок грипу, зокрема дитина віком до 17 років, що підтверджено методом ПЛР», - повідомили медики.

Із початку епідемічного сезону, тобто, з жовтня минулого року, грип забрав життя 59 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років.

Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Нагадаємо, шестирічна дитина померла від грипу у Запорізькій області.

Напередодні стало відомо, що в Кіровоградській області від ускладнень грипу померли дві людини.