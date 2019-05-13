Грип все ще «гуляє» Києвом: за тиждень понад 6 тис. хворих



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Погодні умови сприяють зростанню рівня захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві за 19-й тиждень 2019 року показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 214,9 та є нижчим епідемічного порогу на 74,9%. Загалом зареєстровано 6368 хворих на грип ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його інформацією, порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 53,6%, що пов’язано з погодними умовами. Зокрема, захворіло 4270 дітей та 2098 дорослих. У структурі захворюваності діти складають 67,1%. Захворюваність серед школярів знизилась на 27,5% (зареєстровано 1738 випадків). До закладів охорони здоров’я госпіталізували 76 осіб, із них 68 дітей.

«Із початку епідсезону щеплено проти грипу 35 054 особи, з яких 9307 – діти», – сказав Поворозник.

Епіднагляд за грипом та ГРВІ продовжується.

Як повідомлялося, з початку епідемічного сезону грип забрав життя 63 українців.