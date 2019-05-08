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    Суспільство

    В Україні минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 80 тис осіб

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    З 1 жовтня 2018 до 5 травня 2019 в Україні на грип та ГРВІ перехворіли 13,3% населення - В Україні минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло 80 тис осіб
    З 1 жовтня 2018 до 5 травня 2019 в Україні на грип та ГРВІ перехворіли 13,3% населення

    Летальних випадків не зареєстровано

    В Україні за минулий тиждень, з 29 квітня по 5 травня, на грип та ГРВІ захворіло 80 тис осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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    За даними МОЗ, епідемічний поріг захворюваності не перевищений у жодній з областей. Зокрема, інтенсивний показник захворюваності склав 206,9 на 100 тис. населення, що на 60,1% менше рівня епідемічного порогу по Україні.

    Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 79 665 осіб, з них 68,4% діти до 17 років. З 1 жовтня 2018 до 5 травня 2019 в Україні перехворіли 13,3% населення.

    Летальних випадків не зареєстровано. З початку епідемічного сезону померли 63 людини.

    Нагадаємо, на грип в Україні за тиждень, 8-14 квітня, захворіли 125 тис. 929 осіб, один чоловік помер від ускладнень хвороби. 66,5% хворих - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих знизився на 2,3%, а серед дітей до 17 років - не змінився.

    Як повідомлялося, що грип в Україні за тиждень 1-7 квітня, захворіли 127 тис. осіб, чотири людини померли від ускладнень хвороби. Показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 329,8 на 100 тис. населення, що на 36,4% менше рівня епідемічного порогу по Україні.

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